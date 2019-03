La Cina: "L'Italia è indipendente sull'adesione alla via della Seta"

L'Italia "è un Paese indipendente" e la Cina confida che possa "attenersi alla decisione presa in modo indipendente". Così il ministro degli Esteri Cinese, Wang Yi, risponde alle polemiche sulle "pressioni esterne", in particolare degli Usa, dopo l'adesione di Roma alla "nuova via della Sera" cinese. E spiega che "storicamente, l'Italia è stata una fermata della Via della seta".