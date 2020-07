La Campania anticipa i saldi estivi "per dare respiro al commercio"

La Campania è la prima Regione ad anticipare i saldi estivi, in precedenza posticipati a causa del coronavirus. A comunicare il via agli sconti, iniziato già martedì mattina, è stato direttamente il governatore, Vincenzo De Luca, spiegando che "abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio". Per il presidente l'iniziativa servirà a "consentire una ripresa dei consumi in un momento difficile".