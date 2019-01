La Borsa di Milano chiude in rialzo, Ftse Mib a +1,22%

Piazza Affari chiude la settimana con gli indici in netto rialzo. Il Ftse Mib guadagna l'1,22% a 19.708 punti, mentre il Ftse All Share finisce a +1,17% a 21.647, sulla scia delle altre Borse europee. Gli indici del Vecchio Continente festeggiano le notizie positive sul tema delle trattative Usa-Cina in merito alla questione dei dazi. A Milano bene soprattutto gli industriali, Saipem e Stm tra i migliori.