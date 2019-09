Al netto dei rientri, sono 250mila gli italiani under 34 che negli ultimi due anni hanno lasciato il Paese per trovare lavoro e fortuna all'estero. Pari a una città grande quanto Verona. Sono i numeri pubblicati dalla Fondazione Leone Moressa nell'ultimo rapporto sull'Economia dell'immigrazione. Si parte soprattutto da Lombardia, Sicilia, Veneto e Lazio, per trasferirsi, nella maggior parte dei casi, in Inghilterra e in Germania. Questo esodo costa alle casse di Roma un punto di Pil, pari a 16 miliardi di euro.