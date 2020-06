Jabil, stop ai licenziamenti. Catalfo: "L'azienda vuole restare a Marcianise"

"Per convincere la Jabil a ritirare i licenziamenti - ha detto il ministro - ho spiegato che come Paese abbiamo messo una norma che dispone proprio lo stop ai licenziamenti, ma che abbiamo anche previsto misure che aiutano le aziende a tenere i lavoratori malgrado la crisi. Penso alla cassa integrazione e ai nuovi fondi che rappresentano un sostegno concreto per le imprese, perchè prevedono che siano a carico dello Stato i costi per la formazione e per i contributi".



"La fiscalità di vantaggio per le imprese del Sud è una dei progetti allo studio, serve a tutta Italia ma soprattutto al Mezzogiorno, che è sempre più indietro. Per il Sud sono necessarie misure più forti".



Il ministro ha poi concluso dicendo di aver firmato i decreti attuativi con le misure di sostegno ai professionisti: "i decreti sono alla Corte dei Conti per i controlli. In questo periodo di pandemia le verifiche sono state rapide, crediamo che tra qualche giorno possano entrare in vigore".