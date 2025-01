Marcianise (Caserta), parte iter di licenziamento per i 413 lavoratori di Jabil

È stata ufficialmente avviata la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 413 dipendenti dello stabilimento Jabil di Marcianise (Caserta). Entro marzo la multinazionale dell'elettronica americana cesserà la sua attività in Italia. L'iter porterà al licenziamento degli operai entro 75 giorni, con scadenza il 25 marzo. I vertici di Jabil hanno criticato lavoratori e sindacati per non aver voluto accettare la soluzione alternativa ai licenziamenti proposta nei mesi scorsi.