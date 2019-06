Iva, commercianti infuriati: “Vogliamo che il Governo ci rassicuri”

Gli imprenditori italiani a Roma per l’assemblea di Confcommercio sono preoccupati per l’aumento dell’Iva. L’inviato di “Stasera Italia” all’appuntamento nella capitale ha intervistato Carlo Sangalli, presidente dell'associazione di categoria: “Uno dei problemi è quello di arrivare a una diminuzione delle tasse, non siamo proprio preoccupati ma non siamo neanche tranquilli”, sottolinea Sangalli.



Nel frattempo, la preoccupazione si allarga anche all’Europa. Antonio Tajani, presidente del parlamento europeo, sottolinea: “Se l’Italia va giù tira giù anche gli altri Paesi”. Sono in tanti a pensarla così: “Su un clima di incertezza un imprenditore non costruisce nulla”, dice qualcuno. “Vi aiuta il governo?” chiede l’inviato. “Diciamo che auspichiamo che lo faccia”, è la risposta secca. "Il governo ci rassicuri".