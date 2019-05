Iva, Salvini: "Non aumenterà, devono passare sul mio corpo"

Matteo Salvini torna a promettere che "l'Iva non aumenterà" affermando che per ritoccare quell'imposta "devono passare sul mio corpo". Arrivando a Verona, il vicepremier ha dichiarato: "Il voto del 26 maggio è fondamentale per andare in Europa in forze e scardinare un sistema sbagliato. L'Europa di adesso è quella che ha già detto di aumentare l'Iva per 20 miliardi ai danni degli italiani. Io non ho nessuna intenzione di farlo".