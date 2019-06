Dalla rimodulazione dell'Iva agli incentivi per i prof, cosa chiede l'Ue all'Italia

PER RIFORMA FISCO RIMODULARE IVA, SCONTI E PATRIMONIALE - Per ridurre le tasse la ricetta della Commissione è chiara: oltre a ridurre la spesa pubblica per le pensioni, bisogna spostare la tassazione da lavoratori e imprese a "patrimonio e consumi", due voci "sottoutilizzate". E attuare una "razionalizzazione" delle tax expenditures, "in particolare le aliquote ridotte" Iva. Contro l'evasione, oltre a fattura e scontrino elettronico, si suggerisce di abbassare il tetto al contante, per favorire gli scambi tracciabili. Sul fronte "patrimoniale", nel documento si ricorda anche la mai completata riforma del catasto e lo stop all'Imu prima casa "anche per i nuclei più abbienti".



PIU' FONDI A ISTRUZIONE, MOTIVARE I PROF - Abbandono scolastico 4 punti sopra la media Ue, "scarsissima attrattiva" del mestiere di insegnante, con un sistema di reclutamento ingessato, carriere solo per anzianità e stipendi "bassi rispetto agli standard internazionali". Studenti e adulti che ottengono "i peggiori risultati" sulle competenze, comprese quelle digitali. Istruzione superiore senza fondi e organico. Urge intervenire perché si tratta di freni a produttività e crescita. Su questo fronte andrebbero anche aumentati e resi "permanenti" gli incentivi fiscali in ricerca e sviluppo che meglio hanno funzionato finora.



PIU' DONNE AL LAVORO CON NIDI E CONGEDI AI PAPA' - Anche sul divario di genere l'Italia resta campione Ue anche per colpa di un "sistema di congedi parentali inadeguato", soprattutto per i padri, e "servizi per l'infanzia" e per gli anziani "poco sviluppati". Bruxelles raccomanda anche di pensare a un taglio del cuneo fiscale "per il secondo percettore del reddito".