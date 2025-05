Italia-Uzbekistan, siglati accordi per oltre 3 miliardi di investimenti

Giornata "storica" per i rapporti tra Italia e Uzbekistan: i due Paesi hanno firmato accordi che prevedono investimenti complessivi per oltre tre miliardi. Lo si legge in una dichiarazione congiunta diffusa dopo l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il leader uzbeko, Shavkat Mirziyoyev. Sul fronte degli "investimenti reciproci", ha spiegato il premier italiano, gli accordi riguardano "la migrazione, la formazione e la cultura". Previsti, inoltre, un dialogo strategico e la costituzione di una commissione economica mista.