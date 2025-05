Italia-Grecia, firmati due memorandum su Pmi e Intelligenza Artificiale

Sfide comuni della politica industriale europea, rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali tra Italia e Grecia e sviluppo di sinergie in settori strategici come l'IA, le tecnologie emergenti, la meccanica quantistica, l'industria farmaceutica e la microelettronica. Questi i temi al centro dei due incontri bilaterali a Palazzo Piacentini tra il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, il ministro dello Sviluppo della Repubblica Ellenica, Takis Theodorikakos, e il ministro per la Governance Digitale, Dimitris Papastergiou. "Italia e Grecia sono determinate a lavorare insieme per cambiare la politica industriale europea e rafforzare la competitività delle imprese a fronte delle nuove sfide globali", ha dichiarato Urso.