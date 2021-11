Ita0039, viaggio nella cucina Made in Italy: Asacert scende in campo per la sostenibilità alimentare

Asacert scende in campo per la valorizzazione della cucina italiana. Il 23 novembre alle 16, in occasione della VI edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo , il protocollo Ita0039, in collaborazione con la Fondazione UniVerde e col supporto di Coldiretti e Campagna Amica , organizza l'evento "Made in Italy ed eccellenze della cucina italiana - Viaggio intorno al mondo del 100% Italian Taste" . Il tema principale delle celebrazioni di quest'anno è: "Tradizione e prospettive della cucina italiana: consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare".

L'evento online sarà in diretta sulle pagine social di Asacert, Fondazione UniVerde e Italian Taste Certification.

"E' necessario fissare con tutti gli attori istituzionali e del comparto, regole più accurate e certificate, leggibili da tutti, per la difesa del Made in Italy, per continuare ad assicurarne salubrità, innovazione e, naturalmente, sostenibilità. In questo evento renderemo merito a ciò che l'italianità nella ristorazione ha saputo fare nel mondo", ha commentato Fabrizio Capaccioli, amministratore delegato di Asacert e ideatore del Protocollo Ita0039.

Sarà l'occasione per promuovere e valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano, garantito e certificato, partendo dalla salubrità e dalla sostenibilità delle filiere agroalimentari italiane, che danno vita alle produzioni tra le più sostenibile d’Europa. L'Italia è ai vertici mondiali per aree coltivate a biologico e una delle più sostenibili tra le nazioni europee.

Quella italiana risulta essere la seconda cucina a livello globale dopo quella cinese, mostrando una penetrazione più elevata negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Brasile e in India. Alla popolarità dell'Italian food, si contrappone, purtroppo, il fenomeno dell'Italian Sounding. Sale ad oltre cento miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo, con un aumento record del 70% nel corso dell'ultimo decennio, per effetto dell'agropirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale.

Ciò che suona italiano, ma di fatto non lo è, rappresenta un danno non solo per produttori e consumatori, ma anche per tanti onesti ristoratori che, hanno creato, con non poche difficoltà, districandosi in una giungla di falsi, delle realtà 100% italiane e che da oggi, grazie alla Certificazione "Ita0039 | 100% Italian Taste", possono finalmente essere riconosciuti come autentici italiani.



Nel corso dell'evento è previsto un giro intorno al mondo della ristorazione, attraverso il racconto e la testimonianza dei primi e più efficaci ambasciatori nel mondo dei prodotti agroalimentari italiani: i ristoratori.