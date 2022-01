Ita, Msc esprime interesse per la quota di maggioranza con Lufthansa

Ansa

Il gruppo Msc ha manifestato al governo italiano il suo interesse ad acquisire una quota di maggioranza in Ita Airways. Secondo quanto si legge in una nota, Msc "si pone l'obiettivo di realizzare una partnership" con l'esecutivo "e la compagnia Lufthansa come partner industriale del progetto. Lufthansa ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all'iniziativa". Ita dice di essere "soddisfatta" e aggiunge che "il Cda esaminerà la proposta".