Ita-Lufthansa, il Mef invia i correttivi all'Ue: "Non variano le condizioni economiche"

Poco dopo le 23 il plico degli impegni (i cosiddetti remedies) per la tutela dell'equilibrio dei cieli è arrivato sul tavolo dell'Antitrust Ue. Tra i documenti sono presenti come preannunciato anche i contratti firmati dai vettori rivali per garantire la concorrenza nei segmenti di mercato ritenuti critici. L'identikit delle concorrenti corrisponde ai nomi di easyJet per l'hub di Milano-Linate e le dieci rotte di corto raggio tra l'Italia e l'Europa centrale (con destinazione Germania, Belgio, Svizzera e Austria) e Air France e Iag (casa madre di British Airways e Iberia) per i lunghi collegamenti transoceanici tra Fiumicino e Washington, San Francisco e Toronto.