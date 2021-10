Ita, il presidente Altavilla: attenti ai soldi dei contribuenti, è nostro obbligo

"Abbiamo comprato l'asset aviation" di Alitalia "a 1 euro", ha detto Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita, all'evento di presentazione della nuova compagnia. "C'è però una grossa differenza tra concetto di valore e prezzo. Nessuno pensa che asset valessero 1 euro, ma il prezzo giusto era quello in funzione dei costi che dovevamo sostenere per poter avere questi asset in condizioni di poter volare in maniera efficiente ed efficace dal primo giorno".

"Sono assolutamente confidente che riusciremo a trovare un accordo con i sindacati" sul contratto di lavoro per il personale della compagnia, ha detto, aggiungendo che "mi rammarica non essere arrivato alla partenza della compagnia con un accordo, ma sono assolutamente confidente che i passi avanti fatti ci consentiranno di tornare a sederci al tavolo con i sindacati al più presto per un accordo".



Poi una frecciata alla concorrenza: "Chi sono io per commentare il primo giorno? Io faccio volare aerei e persone, loro polli in batteria", ha affermato rispondendo a una domanda sulle critiche mosse dai Ceo di Ryanair e Wizzair.

La nuova livrea - Un aereo tutto azzurro, con il logo Ita Airways in oro bianco, ali bianche, tricolore sulla coda. E' questa la nuova livrea di Ita Airways, presentata nel corso della conferenza stampa per l'avvio della nuova compagnia. "Vogliamo qualcosa che ci rappresenti con onore nel mondo - ha spiegato il direttore marketing Giovanni Perosino - Vedete un azzurro, vedete un tricolore, vedete un logo che sarà in oro bianco. Tutto questo sarà tradotto in tutto quello che faremo. Questo aereo ancora non esiste, esisterà a brevissimo, nei prossimi mesi, non appena l'avremo declinato in tutto, negli aerei, nelle divise.