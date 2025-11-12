Istat, produzione industriale a settembre +2,8% mese, +1,5% anno

© Ansa
Secondo gli ultimi dati Istat a settembre si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti del 2,8% rispetto ad agosto. Rispetto a settembre 2024, al netto degli effetti di calendario, aumenta dell'1,5% (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 di settembre 2024). L'Istituto segnala una dinamica positiva estesa a tutti i raggruppamenti principali di industrie. Tuttavia nella media del terzo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti.