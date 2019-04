Istat: nuovo record per indice vecchiaia, Italia sempre prima in Ue

Non si ferma la crescita dell'indice di vecchiaia che, al primo gennaio 2018, raggiunge quota 168,9. "Il rapporto tra gli anziani (65 anni e più) e i giovani (meno di 15 anni) registra così un nuovo record nazionale", rileva l'Istat nel rapporto "Noi Italia". "In ambito europeo, l'Italia - sottolinea l'Istituto di statistica - si mantiene al primo posto nella graduatoria decrescente per l'indice di vecchiaia".