L'Istat conferma: con l'energia, l'inflazione a settembre vola al 4,2%

L’accelerazione dell’inflazione è dovuta perlopiù all’andamento dei prezzi degli energetici, sia regolamentati (da +18,6% a +25,8%) sia non regolamentati (da +17,0% a +22,5%), e degli alimentari non lavorati (da +3,8% a +5,5%). Come rivelato dall'Istat, però, crescono a ritmo sostenuto anche i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (che vanno da +2,6% a +2,9%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +0,8% a +1,6%).