Istat: a novembre l'import extra Ue -7,4% su mese e -11,3% annuo

A novembre l'interscambio commerciale dell'Italia con i Paesi extra Ue27 registra una netta diminuzione delle importazioni rispetto al mese precedente, con una flessione del 7,4%, mentre le esportazioni risultano sostanzialmente stabili. Lo comunica l'Istat. Nel confronto su base annua, il valore delle importazioni segna una riduzione dell'11,3%, mentre l'export mostra un calo del 3,3%. La contrazione più ampia degli acquisti dall'estero riguarda i paesi Opec, con un -34,6% su base annua. In diminuzione anche le importazioni provenienti da Svizzera (-14,1%), Regno Unito (-12,6%), Stati Uniti (-8,2%), Turchia (-6,8%) e Cina (-4,2%). Sul fronte delle esportazioni, il dato più negativo si registra nei confronti della Turchia, con una contrazione del 41,1%, mentre la flessione verso gli Stati Uniti risulta più contenuta e pari al 3%.