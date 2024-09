Secondo le stime dell'Istat, a luglio il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, è diminuito in termini congiunturali dello 0,4% in valore e dello 0,3% in volume mentre su base tendenziale, corretto per gli effetti di calendario, registra una flessione sia in valore (-4,7%) sia in volume (-3,9%). Nei servizi, al contrario, si registrano incrementi tendenziali del 4,4% in valore e del 2,3% in volume.