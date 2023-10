Istat conferma l'inflazione: a settembre +5,3% sull'anno

L'Istat conferma le stime preliminari sull'inflazione.

A settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua. Rallentano in termini tendenziali i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,4% a +8,1%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +6,9% a +6,6%).