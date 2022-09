Istat: cala fiducia delle imprese, ai minimi da oltre un anno

A settembre si stima un calo deciso sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 98,3 a 94,8) sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 109,2 a 105,2).

Lo rileva l'Istat spiegando, in particolare, che l'indice di fiducia delle imprese diminuisce per il terzo mese consecutivo raggiungendo il valore più basso da aprile 2021. Per i consumatori si stima un peggioramento di tutte le variabili a eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare e delle opinioni relative al risparmio.