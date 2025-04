Istat: accelera il Pil italiano, +0,3% nel primo trimestre 2025

Accelera la crescita dell'economia italiana. Il Pil del primo trimestre del 2025, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è infatti aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto al primo trimestre del 2024. Lo rende noto l'Istat in base alle prime stime. La variazione congiunturale del +0,3%, precisa l'istituto di statistica, "è la sintesi di un aumento del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria, mentre i servizi sono risultati stazionari".