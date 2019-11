Istat: a ottobre disoccupazione cala al 9,7%, quella giovanile scende al 27,8%

Il tasso di disoccupazione scende al 9,7% a ottobre, con un calo dello 0,2% su base mensile. L'Istat stima che le persone in cerca di occupazione sono in diminuzione dell'1,7%, pari a -44mila unità nell'ultimo mese. Nei dodici mesi, i disoccupati sono 269mila in meno. La diminuzione della disoccupazione riguarda tutte le fasce di età e, in particolare, tra i giovani tra i 15 e i 24 anni si riduce al 27,8% (-0,7% su bse mensile, -4,8% su base annua).