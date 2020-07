Istat: a luglio cala la fiducia dei consumatori, sale quella delle imprese

A luglio la fiducia dei consumatori cala, mentre continua a salire per le imprese. Lo riferisce l'Istat, stimando per i primi un indice "in leggera flessione" rispetto a giugno (da 100,7 a 100,0). Per le aziende si registra invece un nuovo rialzo per il secondo mese consecutivo (da 66,2 a 76,7). Il livello resta tuttavia "distante dai livelli precedenti l'emergenza coronavirus". Quanto alle famiglie, il passo indietro segue il "recupero" di giugno.