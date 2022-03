Istat: a gennaio vendite in calo (-0,5%) ma +8,4% rispetto al 2021

Secondo i dati Istat a gennaio 2022 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio dello 0,5% in valore e dello 0,7% in volume.

Rispetto a gennaio 2021 si stima però un aumento delle vendite al dettaglio dell'8,4% in valore e del 7,3% in volume. A livello tendenziale prosegue la tendenza positiva, attribuibile essenzialmente al recupero delle vendite dei beni non alimentari rispetto ai livelli depressi del gennaio 2021.