Istat: 678mila occupati in meno rispetto a prima della pandemia

ansa

Secondo i dati rilevati dall'Istat, nel secondo trimestre 2021 l'occupazione è cresciuta di 523mila unità sul secondo trimestre 2020 ma all'appello rispetto allo stesso trimestre del 2019 mancano 678mila occupati. In particolare sono al lavoro 370mila donne in meno (-3,7% a fronte del -2,3% degli uomini). Notizie positive per la fascia 15-34 anni che nel secondo trimestre 2021 ha avuto una crescita sul 2020 maggiore rispetto alla media.