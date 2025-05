Troppi accessi per l'invio del 730 precompilato: il sito dell'Agenzia delle Entrate va in tilt

Sulla stessa linea anche il Codacons, secondo cui "l'impossibilità di accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate rappresenta una causa di forza maggiore che non dipende dalla volontà del contribuente - spiega il Codacons - e per questo è necessario prorogare i termini delle scadenze fiscali previste per oggi, in modo da garantire a tutti gli interessati pari possibilità di accesso alla piattaforma, che va potenziata sul fronte tecnico in modo da evitare in futuro simili problemi che hanno ripercussioni su una vasta platea di soggetti".