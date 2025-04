Dichiarazione dei redditi, disponibile online la precompilata 2025: invio dal 15 maggio

Le dichiarazioni precompilate 2025 sono online. Sul sito delle Entrate sono ora disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono circa un miliardo e trecento milioni. A partire dal 15 maggio, ricorda l'Agenzia delle Entrate, sarà possibile "restituire" la dichiarazione al Fisco, con o senza modifiche.