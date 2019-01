29 gennaio 2019 15:56 Intesa Sanpaolo, presentati i nuovi progetti contro disoccupazione e povertà Dai 10 mila pasti al giorno per i bisognosi fino al prestito agevolato a 1,6 milioni di studenti universitari: ecco gli obiettivi per il sociale dell’azienda

"Intesa Sanpaolo si fa carico delle sfide economiche e sociali per una nuova prospettiva di crescita". Sono questi i propositi con cui Carlo Messina, CEO e consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, presenta i progetti per il sociale e gli obiettivi già raggiunti dall’azienda all'interno del Piano di Impresa 2018-2021. "Abbiamo posto al centro del Piano di Impresa la nostra vocazione a concorrere alla crescita culturale, sociale e civile del paese" continua Messina durante l'incontro a Milano a cui hanno partecipato personalità nazionali e internazionali dell'economia e della cultura.

Lotta alla disoccupazioneIl primo impegno concreto dell’azienda sarà a favore dell’occupazione giovanile e dell’accesso allo studio. Il Gruppo ha avviato una collaborazione con Generation, un’iniziativa globale no profit lanciata da McKinsey & Company nel 2015. Con questo progetto verrà finanziata la formazione di 5 mila giovani in 3 anni che verranno così accompagnati in modo pragmatico nel mondo del lavoro.

Sostegno per gli studenti universitariMa un ruolo di primo piano spetterà anche agli studenti universitari: dal 25 febbraio partirà il prestito “per Merito” che garantirà a 1,6 milioni di studenti italiani un finanziamento di 5mila euro all’anno per 3 anni. Lo scopo è quello di garantire a tutti l’accesso agli studi oltre che la possibilità di formarsi anche all’estero. E’ nato sempre con l’obiettivo di aiutare i giovani, il Fund for Impact fondo da 1, 25 miliardi di euro che permetterà l’erogazione di prestiti agevolati destinati, oltre che agli studenti, anche ad altre categorie di giovani, come ricercatori e nuovi imprenditori.

Gli obiettivi filantropiciNel Piano per l’Impresa 2018-2021 è previsto anche l’impegno per contrastare la povertà in Italia. 10 mila pasti al giorno e 6 mila posti letto, 3 mila medicinali e indumenti al mese saranno destinati alle persone in difficoltà, come già è avvenuto nel 2018. Tutto ciò sarà possibile grazie alla collaborazione con numerose associazioni impegnate da anni nel sociale.