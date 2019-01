Società, ambiente, cultura, l’attenzione ai giovani e le progettualità per il futuro rappresentano le nuove frontiere del Piano di Impresa di Intesa Sanpaolo con obiettivi che vanno oltre i risultati economici tradizionali per aspirare a una visione più ampia di crescita per la società e le comunità in cui la Banca opera. Per riflettere su questi temi, raccogliere proposte e avviare nuove attività il Gruppo ha organizzato, su iniziativa del Consigliere Delegato Carlo Messina, l’incontro "L’impegno sociale e culturale di Intesa Sanpaolo per l’Italia", con la partecipazione di personalità nazionali e internazionali del mondo dell’economia, del terzo settore, della cultura.