Intelligenza artificiale, il Garante: più lavoro ma attenzione a diseguaglianze

L'Ia offre anche notevoli opportunità. A un paziente tetraplegico, per esempio, è stato impiantato un dispositivo in grado di decodificare i segnali neurali per far eseguire a un robot ciò che i suoi arti non possono fare. "La possibilità di traduzione dell’attività neurale in impulsi algoritmici è una conquista preziosa a condizione che non venga utilizzata per leggere il pensiero, rendendo dunque accessibile anche quel foro interno la cui riservatezza è presupposto necessario per la libertà di coscienza", sottolinea.