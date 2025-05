Intelligenza Artificiale, Fastweb+Vodafone lancia servizi per aziende e PA

Fastweb+Vodafone annuncia il lancio di FastwebAI Suite, la piattaforma di servizi e strumenti basati sull'Intelligenza Artificiale Generativa dedicati alle aziende e alle pubbliche amministrazioni, già scaricabile. "Siamo la prima telco italiana a lanciare soluzioni AI based sovrane", afferma il gruppo in una nota diffusa in occasione dell'evento "Intelligenza, artificiale, ingegno italiano", a Roma. "Non è una rivoluzione che sta arrivando, è già tra noi", ha affermato il ceo Renna