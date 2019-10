Inps: stop Reddito cittadinanza senza arretrati a chi non risponde a sms

"Chi non integra la documentazione" richiesta dall'Inps via sms per il Reddito di cittadinanza "vedrà sospeso il sussidio ". A chiarirlo è il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, spiegando che "poi, quando arriverà l'integrazione, riprenderanno a percepire il reddito senza gli arretrati". Si tratta, per Tridico, di un risultato "notevole per un'istituzione pubblica che dimostra di avere una potenza telematica importante".