Inps, firmato il decreto: Tridico e Morrone scelti come commissari

La decisione arriva dopo il no dell'ex direttore generale Mauro Nori, indicato dalla Lega, al ruolo di vice di Tridico. Nori, in passato in corsa anche per la presidenza, infatti ha fatto un passo indietro anche come subcommissario.



Morrone, nato nel 1967, è dirigente di seconda fascia dell'Istituto, docente di sicurezza del lavoro alla Luiss e professore a contratto di Diritto dell'Unione europea all'università degli studi di Siena.