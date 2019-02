Inps, Buffagni (M5s): "Accordo su Nori presidente è una notizia da pensionare"

Fonti M5s: "Si punta a un commissario traghettatore" - Fonti qualificate del Movimento 5 Stelle hanno inoltre fatto sapere che non è stato trovato alcun accordo politico all'interno della maggioranza per la presidenza dell'Inps. L'ipotesi è quella di un commissario traghettatore, di basso profilo, molto probabilmente un tecnico, che potrebbe rimanere in carica per un breve periodo. Oltre a un nome condiviso con la Lega si punta anche al cambiamento della governance. Pertanto il nome di Mauro Nori e quello di Pasquale Tridico, per ora, rimarranno fuori dalla partita. Il Movimento continua a insistere per Tridico alla presidenza.



Lega: "Nessun accordo con M5s, ma niente preclusioni" - Fonti qualificate della Lega hanno confermato la mancanza di un'intesa sul nome: "Con il Movimento 5 Stelle non c'è alcun accordo ma anche nessuna preclusione per le nomine Inps. Si sta lavorando per una soluzione veloce, che arriverà nei prossimi giorni. Questo governo ha rispettosamente atteso la scadenza naturale del mandato di Boeri che qualunque altro governo Renzi non avrebbe avuto alcuna esitazione a far saltare con abbondante anticipo".