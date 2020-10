Inps: da inizio pandemia 20 milioni Cig a 6,5 milioni di lavoratori

L'Inps, da inizio pandemia Covid, ha erogato un totale di circa 20 milioni di prestazioni di cassa integrazione, in particolare 12 in modo diretto e 8 a conguaglio dopo anticipo delle aziende, a beneficio di 6,5 milioni di lavoratori. E' quanto riferisce l'istituto, spiegando di aver erogato 4,1 milioni di bonus autonomi-partite Iva e 1,15 milioni di bonus e congedi alla famiglia per azioni di sostegno a circa 14,3 milioni di cittadini.