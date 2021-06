“Innovare le communities per accelerare il business": la nuova sfida del marketing B2B

Ridisegna le keywords per tornare a far crescere i business è il concetto alla base della B2B marketing conference “Innovare le communities per accelerare il business”, organizzata e promossa da ANES , Associazione Nazionale Editoria di Settore. Una giornata di riflessione sul presente, ma anche sul futuro del mondo del marketing, pronto alla ripartenza dopo la pandemia.

Si cercano nuove chiavi di lettura per gli addetti del settore, ma non solo. Grazie a testimonianze di esperti.

Un evento, in parte fisico, in parte digitale, che si apre con un’indagine Doxa esclusiva per Anes.

“Abbiamo fatto un repertorio di case history che volevano, diversamente dal passato, più che dimostrare con i numeri, con le statistiche un certo tipo di tendenze, rappresentare le tensioni trasformative in diversi settori B2B, ovviamente con una forte correlazione al tema delle communities”, analizza Massimo Sumberesi, Head of Marketing Advice, Business Unit Gruppo Bva-Doxa.

Quattro i temi cardine della conference: New Media Planning, Marketing Automation e AI, Relazione digitale ed e-commerce B2B e Innovative Ideas for Marketing.

Incontri per far conoscere le nuove tecnologie, che permettono di rendere automatiche specifiche azioni di marketing aumentandone produttività ed efficacia.

“Utilizzare i dati che si possono ottenere per comprendere al meglio le esigenze e migliorare il servizio clienti è un qualcosa che mantiene vivo il rapporto con la clientela”, dice Federico Favero, Partner Altitudo.

Un rilancio che passa anche dai social, l’importante è creare una community unita, come spiegato da Francesco Canuti, Co-Amministratore e Project Manager Popwave: “Per un’azienda B2B ci sono due fattori rilevanti per intraprendere una strategia su Linkedin. La prima è quella di mettere le proprie persone, intese come i propri dipendenti, al centro della strategia di contenuto. Seconda cosa da considerare, esiste uno strumento che permette di cercare, sempre a livello di profili personali in maniera filtrata, in maniera molto dettagliata le persone, piuttosto che le aziende”.

Un settore quello del B2B che deve affrontare nuovi ostacoli, legando advertising a contenuti brandizzati.

“Per le aziende B2B la lotta è quella di essere presenti anche nel momento in cui i buyer si informano e cercano documenti, white paper, infografiche per informarsi sull’azienda da cui poi dovranno presumibilmente acquistare dei servizi”, spiega Andrea Lamperti, Direttore Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano.

Raccolta di dati e informazioni, innovazione tecnologica, ricerca di talenti tutto deve essere sfruttato per accelerare in modo esponenziale la crescita delle aziende B2B.

"Come Cerved aiutiamo il sistema Paese di proteggersi dal rischio e crescere in maniera sostenibile. Quello che abbiamo fatto è mettere a disposizione delle aziende italiane, dalle grandi alle Pmi, strumenti concreti per la crescita – dice Alessandro Geraldi, Managing Director Cerved Marketing Intelligence - Quindi, piattaforme di marketing intelligence per conoscere il mercato, piattaforme che aiutano a digitalizzare la forza vendita, la sales intelligence, piattaforme di digital marketing, ma anche piattaforme per migliorare il profilo di competenze con la digital accademy”.

Un’edizione 2021 che punta ad analizzare le strategie di marketing più innovative, per vincere la prioritaria sfida di saper intercettare i nuovi bisogni delle communities.