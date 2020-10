“Rethink The Change”: l'evento sulle nuove frontiere del marketing digitale

Riprogettare i processi interni delle aziende B2B nell’epoca del post-Covid. È il concetto cardine alla base della B2B Marketing Conference “ Rethink the change– Come affrontare le nuove digitali del marketing B2B ” organizzata e promossa da ANES, Associazione Nazionale Editoria di Settore . L’evento, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è tra i primi a Milano a svolgersi nella tradizionale forma del pubblico in presenza, oltre che in diretta streaming.

Moderato da Luigi Proserpio, docente dell’Università Bocconi, e arricchito da una serie di interventi di professionisti del settore, Rethink the change è una giornata di molteplici testimonianze costruite su un unico perno: la transizione verso il new normal delle aziende B2B, quelle cioè che si relazionano tra loro piuttosto che con il consumatore.

Quattro i temi cardine della giornata, si parte da Media&ADV Revolution, sull’importanza della trasformazione digitale nella comunicazione delle aziende B2B. “Il digitale è fondamentale, nei prossimi anni vivremo un’accelerazione pazzesca di tutti i modelli di business – spiega Giuseppe Mayer, managing partner di Antifragile -: è un’opportunità enorme, soprattutto in Italia, per provare a immaginare un futuro migliore rispetto a quello di oggi”.



Marketing B2B che adesso, più che mai, ha fame di intelligenza artificiale. Come applicarla sui business è materia del secondo capitolo di Rethink the change, pensato per spiegare come ottenere soluzioni efficaci nei confronti dei propri customers. “I dati e l’intelligenza artificiale possono aiutare le aziende nel rendere prioritari i clienti da visitare dopo il lockdown – dice Federico Favero, partner di Altitudo -, un tema molto attuale e sentito dalle aziende italiane e internazionali”.



Un punto, quello delle cosiddette operazioni di lead generation attuate attraverso la comunicazione online, che si lega alla terza sezione, basata sull'innovation lead management. Qui il focus è la trasformazione degli utenti in veri e propri clienti, impegnati in azioni significative per l’azienda che sta svolgendo l’attività di marketing. È giusto ricordare quanto sono importanti le persone nella comunicazione B2B perché le relazioni fanno la differenza”, spiega Daniele Paganini, CEO di Avrage Media.



Oltre alla trasformazione digitale, l’emergenza sanitaria ha portato un altro grande cambiamento: dalle modalità di lavoro alle relazioni tra le persone nelle imprese, il panel people 4.0 affronta la necessità di essere sempre connessi. Connessi per continuare a interagire e ricevere feedback in un momento in cui l’interazione tra gli individui non lo consente.



Sono intervenuti:

Luigi Proserpio – Professore di Digital Business Transformation, Entrepreneurship e Leadership presso l’Università L. Bocconi e SDA Bocconi Business School.

Alessandro Bentivoglio – Funnel Marketing Expert, Co-Founder Funnel Company. Andrea Boscaro – Partner The Vortex.

Alessandro Braga – Corporate Transformation Director Talent Garden Innovation School. Moreno Callea – Head of Corporate Market Microsoft Italia.

Giovanni Teofilo Chiarelli – Direzione Marketing, Responsabile Comunicazione Commerciale di UnipolSai.

Emanuela DeMarchi – Head of Creative Strategy&Consulting H2H.

Federico Favero – Partner Altitudo. Fabio Foglia – Docente Talent Garden Innovation School.

Serena Lenarduzzi – Principal at Jakala. Giuseppe Mayer – Managing Partner Antifragile, Digital Change Agent.

Giorgia Meroni – Senior Account Manager MailUp.

Daniele Paganini – CEO di Avrage Media.

Riccardo Porro – Market Business Developer, BG Commercial Printing Canon Italia.

Massimo Sumberesi – Head of Marketing Advice, Business Unit Gruppo BVA-DOXA.

Piermario Tedeschi – Managing Director Digital Angels e Adjunct professor Luiss.