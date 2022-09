Inflazione, Lagarde: "Fatti errori, come capo della Bce me ne assumo le colpe"

"Abbiamo fatto degli errori nelle previsioni sull'inflazione, come tutte le istituzioni internazionali, come molti economisti, perché è virtualmente impossibile prevedere e includere nei modelli il Covid, la guerra in Ucraina, il ricatto sull'energia".

Così il governatore della Banca centrale europea, Christine Lagarde, che fa mea culpa: "Mi assumo la colpa perché sono il capo dell'istituzione". "Abbiamo fatto errori, abbiamo capito le cause, e vi posso assicurare che lo staff aggiorna costantemente, integra quello che finora non era stato preso in considerazione", conclude.