Inflazione, Fmi: "L'economia dei Paesi emergenti è a rischio"

Le prospettive di crescita al ribasso e l'elevata inflazione, unite al rialzo dei tassi sul dollaro che rischia di innescare una fuga di capitali dai Paesi emergenti, è "un problema che non se ne andrà e sta peggiorando".

Lo ha detto la direttrice generale del Fmi, Kristalina Georgieva, spiegando che "per gli Stati più vulnerabili è necessario che il resto del mondo dia gli aiuti necessari, se non lo facciamo ci sarà uno shock che non saranno in grado di sostenere".