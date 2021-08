ansa

A giugno l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenta dell'1% rispetto a maggio. Lo stima l'Istat, aggiungendo che anche nel secondo trimestre il livello della produzione cresce dell'1% rispetto al precedente. Corretto per gli effetti di calendario, a giugno l'indice complessivo registra un incremento in termini tendenziali del 13,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a giugno del 2020).