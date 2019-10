Industria, Istat: ordini -10%, fatturato -2,2% ad agosto sull'anno

L'Istat registra ad agosto 2019 una calo del fatturato del 2,2% su base annua nei dati corretti per il calendario e un crollo degli ordinativi del 10% nei dati grezzi. Per trovare un risultato peggiore bisogna tornare a dicembre 2019. Questa flessione, che per gli ordini esteri raggiunge il -16,3% (record negativo da quasi dieci anni, a partire da ottobre 2009), "risente fortemente dell'andamento delle commesse provenienti dal mercato estero".