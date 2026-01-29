Industria: fatturato in calo a novembre, invariato sull'anno

A novembre 2025 si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali dello 0,1% in valore e dell'1,1% in volume. Lo rileva l'Istat. Nel dettaglio nel mese in esame il settore registra una variazione tendenziale nulla in valore e una leggera crescita in volume (+0,5%). Nel trimestre settembre-novembre 2025, in termini congiunturali e al netto dei fattori stagionali, il fatturato è in crescita (+1,2% in valore e +1,4% in volume).