Industria: fatturato in calo a novembre, invariato sull'anno
Nel trimestre settembre-novembre 2025 il fatturato è invece in crescita (+1,2% in valore e +1,4% in volume)
A novembre 2025 si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali dello 0,1% in valore e dell'1,1% in volume. Lo rileva l'Istat. Nel dettaglio nel mese in esame il settore registra una variazione tendenziale nulla in valore e una leggera crescita in volume (+0,5%). Nel trimestre settembre-novembre 2025, in termini congiunturali e al netto dei fattori stagionali, il fatturato è in crescita (+1,2% in valore e +1,4% in volume).
Per quanto riguarda invece il settore dei servizi si stima una diminuzione congiunturale dello 0,6% in valore e dello 0,5% in volume, con cali sia nel commercio all'ingrosso (-0,8% in valore e -1,5% in volume) che negli altri servizi (-0,3% in valore e -0,2% in volume).