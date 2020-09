Indice Pmi Italia scende oltre le stime a 49,5 punti

L'indice composito che misura la fiducia dei direttori acquisti delle aziende in Italia (Pmi) è sceso in agosto a 49,5 punti, contro i precedenti 52,5 punti di luglio. Un calo non previsto dagli analisti che si attendevano un dato stabile. In calo anche l'analogo indice che riguarda il settore dei servizi, sceso da 56,1 a 47,,1 punti. In questo caso era stato stimato un calo a 49,2 punti.