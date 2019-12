In Italia sono tante le aziende in crisi. A rischio 270mila  posti di lavoro

La crisi colpisce ogni settore: da nord a sud, senza confini geografici. Sono 159 le vertenze aperte al ministero dello Sviluppo. 28 le aziende in difficoltà da più di sette anni, 76 da almeno tre. Duecentomila i lavoratori coinvolti. Altri 70mila interessati dalle ristrutturazioni aziendali. I casi più eclatanti sono l'ex Ilva e Alitalia.

A Taranto ArcelorMittal vorrebbe 4.700 esuberi. Il governo è in trattativa per ridurne il numero. Poi c'è Alitalia e la sua crisi diventata ormai fisiologica. I dipendenti sono 10.800. Non si conosce ancora quanti siano a rischio. I lavoratori della Mahle di Laloggia, provincia di Torino, hanno organizzato una fiaccolata. l'azienda tedesca della componentistica dell'auto ha annunciato di lasciare a casa 443 dipendenti

I dipendenti hanno organizzato una messa di Natale davanti all'ex Embraco di Riva di Chieri, nel Torinese, in crisi da più di un anno. In ballo 409 lavoratori su duemila. Conad, dopo la fusione con Auchan, ha comunicato tagli per 3100 lavoratori. E poi c'è Whirpool di Napoli, con la cessione del ramo di azienda che mette a rischio 400 dipendenti. Nello stabilimento di Bari di Bosch sarebbero 624 gli esuberi su 1805 addetti.

Per le aziende italiane il 2020 si apre decisamente in salita.