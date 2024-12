Imu, lunedì è l'ultimo giorno per pagare il saldo

Una rata media di 511 euro per le seconde case e fino a 3.000 euro per quelle di lusso nelle grandi città. Per i proprietari di immobili lunedì 16 dicembre è l'ultimo giorno per pagare la seconda tranche dell'Imu. L'imposta assicura alle casse pubbliche un gettito, fra acconto di giugno e saldo finale, di circa 22 miliardi di euro. Il versamento della prima rata era dovuto infatti entro il 16 giugno, applicando per i primi sei mesi del 2024 le aliquote stabilite dai Comuni per il 2023. La seconda rata va a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata corrisposta.