Imu 2024, calcolo e pagamento sbagliato: come fare? Le soluzioni

L'Imposta municipale propria è un tributo che i contribuenti devono pagare per il possesso di immobili, fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Non si applica sulle prime case che non rientrano in una categoria di lusso, mentre per le seconde case si pagheranno in media 1.022 euro. Inoltre, l'imposta non si applica alle case occupate: in questi casi si può ottenere un rimborso. Il pagamento dell'Imu rientra tra le scadenze fiscali di giugno. L'imposta, infatti, va pagata in due rate: entro il 16 giugno si versa l'acconto (quest'anno la scadenza era il 17 giugno, poiché il 16 era domenica). Il saldo va pagato entro il 16 dicembre. Chi lo desidera può, però, pagare tutta la cifra in una sola rata a giugno.