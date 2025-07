Il risparmio gestito torna in positivo a giugno e segna +12,5 miliardi di raccolta in sei mesi

Il mercato del risparmio gestito in Italia torna in positivo. Dopo il mese di maggio con il segno meno (-2,36 miliardi di euro), la raccolta fondi di giugno ha registrato afflussi per 2,55 miliardi euro, secondo i dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni, elaborata dall’Ufficio Studi. Il primo semestre dell’anno si chiude, dunque, con un bilancio positivo per oltre 12,5 miliardi di euro raccolti. Il patrimonio complessivo è pari a 2.526 miliardi di euro. L’effetto mercato è pari a +0,12% complessivo.