Il Gruppo Caffo 1915 acquisisce Cinzano: un nuovo capitolo per due grandi nomi del Made in Italy

La nuova realtà che nascerà da questa operazione sarà una NewCo dedicata al brand Cinzano, con l’obiettivo di rilanciare non solo Vermouth e spumanti, ma anche prodotti storici come bitter soda, liquori e grappe. Il tutto con un focus su qualità, innovazione e mixology, soprattutto nel canale horeca. L’azienda punterà così a un’offerta integrata e moderna, in grado di soddisfare un pubblico internazionale sempre più attento alla tradizione rivisitata in chiave contemporanea.